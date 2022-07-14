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Cristiano Ronaldo'ya astronomik teklif

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Portekizli yıldıza, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif sunulduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldoya astronomik teklif
Cristiano Ronaldo geride bıraktığımız sezon 38 maçta, 24 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Yeni sezona hazırlanan Manchester United'da, Cristiano Ronaldo'nun geleceği hala belirsizliğini koruyor. Bayern Münih ve Chelsea başta olmak üzere birçok takım, dünyaca ünlü yıldızla yakından ilgileniyor.

Cristiano Ronaldo'ya astronomik teklif

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'dan bir takımın Cristiano Ronaldo'ya astronomik bir teklif sunduğu iddia edildi. Yapılan haberlerde takımın, Ronaldo'nun bonservisi için Manchester United'a 30 milyon euro bonservis, 37 yaşındaki yıldıza ise 2 senelik toplam 250 milyon euro teklifte bulunduğu kaydedildi.

  • Manchester United'ın Tayland ve Avustralya'daki sezon öncesi kamplarına Cristiano Ronaldo'nun ailevi nedenlerden dolayı katılmayacağı açıklanmıştı.

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