Yeni sezona hazırlanan Manchester United'da, Cristiano Ronaldo'nun geleceği hala belirsizliğini koruyor. Bayern Münih ve Chelsea başta olmak üzere birçok takım, dünyaca ünlü yıldızla yakından ilgileniyor.

Cristiano Ronaldo'ya astronomik teklif

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'dan bir takımın Cristiano Ronaldo'ya astronomik bir teklif sunduğu iddia edildi. Yapılan haberlerde takımın, Ronaldo'nun bonservisi için Manchester United'a 30 milyon euro bonservis, 37 yaşındaki yıldıza ise 2 senelik toplam 250 milyon euro teklifte bulunduğu kaydedildi.

Manchester United'ın Tayland ve Avustralya'daki sezon öncesi kamplarına Cristiano Ronaldo'nun ailevi nedenlerden dolayı katılmayacağı açıklanmıştı.

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