Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda bin 303 km kat edilecek
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bin 303 km kat edilecek

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için heyecan katlanarak artarken organizasyonun basın lansmanı ise Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda bin 303 km kat edilecek
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bin 303 km kat edilecek​

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için heyecan katlanarak artarken organizasyonun lansmanı ise Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Ülkemizin en önemli tanıtım güçlerinden biri olan ve “Tarihe, Doğaya Saygı…” mottosuyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye, 8 etaptan oluşacak.

Tarihler belli oldu

Organizasyonda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye’de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı pelotonda mücadele verecek. Türk sporcuların yarıştığı Türk ve 2 yabancı takım da parkurda olacak.

  • 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası
  • 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı
  • 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)
  • 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)
  • 14 Nisan : Manisa - Ayvalık
  • 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)
  • 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ
  • 17 Nisan : İstanbul - İstanbul
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