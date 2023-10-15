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Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyonu belli oldu

Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak tamamladı.

15:13 . 15/10/2023 Pazar
AA
Tour of Tukey, İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erdi.

Tour of Tukey, İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.


TUR'un sona ermesiyle genel klasmanda dereceye giren bisikletçiler de belli oldu.


Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını alarak önemli bir avantaj yakalayan Lutsenko, TUR sonuna kadar üstünlüğünü korudu.


Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu.


Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.







#Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
#İstanbul
#Sultanahmet
36 dakika önce
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