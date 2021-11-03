Cüneyt Çakır yine sahnede

Süper Lig’in 11. haftası geride kalırken, gündemin ana konusu yine hakem hataları oldu. Özellikle, Hatayspor-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır’ın iptal ettiği gol, siyah beyazlı camianın yoğun tepkisine neden oldu. Maç 1-0 Hatayspor üstünlüğüyle devam ederken, 73. dakikada Mehmet Topal’ın attığı şık topuk golü VAR’dan iptal edildi.

Yardımcısından fikir aldı

Hakem Cüneyt Çakır, önce golü verirken, sonra VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti. Kararını veremeyen Çakır, yardımcısını çağırdı ve fikir aldı. Sonra inisiyatif kullanarak, emin olmadığı pozisyonda golü iptal etti. Çakır, Mehmet’in şutu çektiği sırada Montero’nun kalecinin görüş açısını kapattığı şekilde yorumladı.

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Daha önce farklı karar vermişti

Oysa aynı Cüneyt Çakır, daha önce Bursaspor-Fenerbahçe maçında benzer pozisyonda (Hatta Bursasporlu oyuncu kalecinin hemen önündeyken) golü VAR davetine rağmen vermişti. Hatay-Beşiktaş maçının ertesi günü Galatasaray- Gaziantep maçında da benzer bir pozisyon yaşanırken, bu kez hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü verdi. Otoritelere göre gol kararı doğruydu ancak Beşiktaş’ın attığı golde de karar ‘gol’ olmalıydı. Beşiktaş yönetimi bu konuda açıklama yaparken, başkan Ahmet Nur Çebi de dün Çakır ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Arda Kardeşler!

Başakşehir-Adana Demirspor maçının uzatma anlarında yine tartışmalı bir karara imza atıldı. 88. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında Aleksic ile Simon Deli arasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR’daki hakem Erkan Engin, hakem Arda Kardeşler’e uyarıda bulundu. Kardeşler, penaltı kararını verdi ve tartışmalı karar sonrası Başakşehir maçı 2-1 kazandı.