UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Damien Comolli'den kura yorumu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Benfica ile eşleşmeleri sonrası "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Damien Comolli

Damien Comolli

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, şunları söyledi:

  • Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar.

"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız" diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir. Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.Sarı-lacivertli takım, Benfica ile eşleşti. İlk maç Portekiz'de oynanacak.Diğer eşleşmeler şöyle:Slavia Prag - Dinamo KievPAOK / Basel - Spartak MoskovaStandard Liege - Ajax / Sturm GrazŞampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak.Eljif Elmas'ın sözleşmesinde 'çıkış' detayı

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