Daniel Sturridge deneme antrenmanlarına çağrıldı

2019 yılında Trabzonspor'un bedelsiz olarak Liverpool'dan kadrosuna kattığı ardından sezon sonu gelmeden yollarını ayırdığı Daniel Sturridge, futbola geri dönüyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, resmi site üzerinden yaptığı açıklamayla 31 yaşındaki oyuncunun kendileriyle antrenmana çıkacağını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan daveti kabul ettiği ve 14 Temmuz tarihinden itibaren takımın hazırlık kampına katılarak takımla birlikte çalışacağı belirtildi.
- Daniel Sturridge, son olarak Trabzonspor forması giymiş ve 2 Mart 2020 tarihinde bordo mavili takımla yollarını ayırmıştı. İngiliz futbolcu 16 maçta, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı.
🎯Daniel Sturridge harika düşünüyor ve uyguluyor. #YarimYarim 🎧pic.twitter.com/BPcOvtdgqO
🎯Daniel Sturridge harika düşünüyor ve uyguluyor. #YarimYarim 🎧pic.twitter.com/BPcOvtdgqO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 26, 2020