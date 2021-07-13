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Daniel Sturridge deneme antrenmanlarına çağrıldı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca ile antrenmanlara çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Daniel Sturridge deneme antrenmanlarına çağrıldı
​Daniel Sturridge son olarak Trabzonspor forması giymişti.

2019 yılında Trabzonspor'un bedelsiz olarak Liverpool'dan kadrosuna kattığı ardından sezon sonu gelmeden yollarını ayırdığı Daniel Sturridge, futbola geri dönüyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, resmi site üzerinden yaptığı açıklamayla 31 yaşındaki oyuncunun kendileriyle antrenmana çıkacağını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan daveti kabul ettiği ve 14 Temmuz tarihinden itibaren takımın hazırlık kampına katılarak takımla birlikte çalışacağı belirtildi.

  • Daniel Sturridge, son olarak Trabzonspor forması giymiş ve 2 Mart 2020 tarihinde bordo mavili takımla yollarını ayırmıştı. İngiliz futbolcu 16 maçta, 7 gol ve 4 asistle oynamıştı.

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