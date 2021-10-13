Spor Danimarka, Dünya Kupasına katılmayı garantiledi
FUTBOL FUTBOL

Danimarka, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

Dünya Kupası Elemeleri'nde sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Danimarka, Dünya Kupasına katılmayı garantiledi
Danimarkalı futbolcular mutluluklarını taraftarlarla yaşadı.

Danimarka, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki 8'inci maçında sahasında Avusturya'yı konuk etti. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip, 53'üncü dakikada Maehle'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kalesini gole kapattı
8 maç sonunda puanını 24'e yükselten Danimarka, son 2 maç öncesinde en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

  • Öte yandan oynadığı 8 maçta rakip filelere 27 gol gönderen Danimarka, kalesinde ise hiç gol görmedi. Elemelerde gol yemeyen tek takım olan Danimarka, 27 golle de Hollanda’nın (29) ardından en çok gol atan 2'nci takım durumunda.

Danimarka'nın yer aldığı F Grubu.
Danimarka'nın yer aldığı F Grubu.
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.