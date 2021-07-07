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Danimarka, İngiltere'ye karşı 'siyah hırkaya' güveniyor

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek Danimarka, Teknik Direktör Kasper Hjulmand’ın siyah hırkaya güveniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danimarka, İngiltereye karşı siyah hırkaya güveniyor
Kasper Hjulmand

Danimarka, Teknik Direktör Kasper Hjulmand’ın ilginç bir gömlek hikayesi var. Danimarka’nın çalıştırıcısı, siyah hırkanın uğurlu olduğuna inanıyor.

49 yaşındaki teknik adam, Ekim 2020’de İngiltere’yi Wembley’de 1-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında giydiği hırkanın EURO 2020 yarı finalinde de yanında olacağını söyledi.

  • "Oyuncular hırkayı giymemi istiyor"
  • Hjuldman “İngiltere’ye karşı Wembley’de bu hırkayı giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra hırkayı çıkardım. Ancak oyuncular bana bu hırkayı getirmem gerektiğini söylediler. Çekya maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdı. Beyaz olmayan bir şey giymeliydim, sebebi de buydu. Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley’e hırkayı getireceğim” dedi.

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