Danimarka, İngiltere'ye karşı 'siyah hırkaya' güveniyor

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1000 hakim ve savcı alımı yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.