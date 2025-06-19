Darıca 1934 Gençlerbirliği Bal Ligi’nde mücadele edecek

Darıca 1934 Gençlerbirliği ile Gebze Birlik FK arasında gerçekleşen devir teslim törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca 1934 Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Abdullah Poyraz, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ramazanoğlu ve Volkan Akbaş, Gebze FK Başkanı Şener Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi Bahattin Demircan, Darıca 1934 yöneticileri ile DARGET Başkanı Hasan Zengin, Darıca Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çolak ve çok sayıda STK temsilcisi ile esnaf katıldı.





"Hedefimiz bu sezon şampiyonluk ve 3. Lig"





Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kulübün son dönemde kötü yönetildiğini ancak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yakalandığını belirterek, "Kulübümüzün yeri amatör lig değil. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk ve 3. Lig. Böyle güzel tesislere sahip bir kulübümüz var, bu bir markadır. Yeni yönetime ve Başkan Abdullah Poyraz’a başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.





"Yeni bir sayfa açtık"





Darıca 1934 Gençlerbirliği Başkanı Abdullah Poyraz ise "Muzaffer Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum. Darıca’nın takımını tekrar halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. BAL Ligi’nde mücadele etmek için yarışma hakkını devraldığımız Gebze FK Başkanı Şener Yılmaz’a da teşekkür ediyorum. Artık sıfır borçla, dernek statüsünde yeni ve güçlü bir sayfa açtık. Hedefimiz, Darıca halkıyla kenetlenerek şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.





Gebze FK Başkanı Şener Yılmaz da konuşmasında, yarışma haklarını Darıca gibi köklü bir camiaya devretmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Artık ben de Darıca 1934 Gençlerbirliği’nin bir taraftarıyım. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.







