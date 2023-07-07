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Spor

Datome kariyerini noktaladı

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı.

16:30 . 7/07/2023 Cuma
AA
35 yaşında kariyerini noktaladı

35 yaşında kariyerini noktaladı

Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.


Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.


Gigi Datome kariyerinde 1 Euroleague şampiyonluğu, 3 Türkiye Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 İtalya Lig şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.


İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.


Gigi Datome'nin veda paylaşımı:




#Gigi Datome
#Basketbol
#Fenerbahçe
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