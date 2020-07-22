David Beckham MLS'te büyük şok yaşadı​

MLS'te kurduğu takımla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, istediği sonuçları alamadı. Son olarak sahasında NYCFC’ye 1-0 yenilen Inter Miami’nin bu kötü başlangıcı sonrası David Beckham, taraftarlardan sabır istedi.
Ligde oynadığı 5 karşılaşma sonunda puan alamayan ve kalesinde 8 gol gören Miami'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Alınan kötü sonuçların ardından taraftarlarda hem kulübe hem de David Beckham'a tepki göstermeye başladı. Gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki eski oyuncu taraftarların biraz daha sabretmesi gerektiğini söyledi.
- Manchester ve Real bir günde kurulmadı
- Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Beckham, "Bu uzun bir yol… Bazen mola vermeniz gerekebilir. Manchester United, Real Madrid, La Liga ve Premier Lig bir günde inşa edilmedi. Takımlar, futbolcular ve kulüpler büyümek için zamana ihtiyaç duyarlar. Bunu başardıklarında da yaşanan zorlu zamanlar hatırlanmaz. Takımımla, kulübümle ve muhteşem taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Sabır erdemdir" ifadelerini kullandı.
#İzBırakanlar | #DavidBeckham
Futbolcuların olmak istediği, izleyicilerin hayranlık duyduğu, İngilizlerin yakışıklı çocuğu #DavidBeckham; 45 yaşında. pic.twitter.com/M7rSjo7SPg
#İzBırakanlar | #DavidBeckham
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