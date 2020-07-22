David Beckham MLS'te büyük şok yaşadı​

MLS'te kurduğu takımla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, istediği sonuçları alamadı. Son olarak sahasında NYCFC’ye 1-0 yenilen Inter Miami’nin bu kötü başlangıcı sonrası David Beckham, taraftarlardan sabır istedi.

Ligde oynadığı 5 karşılaşma sonunda puan alamayan ve kalesinde 8 gol gören Miami'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Alınan kötü sonuçların ardından taraftarlarda hem kulübe hem de David Beckham'a tepki göstermeye başladı. Gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki eski oyuncu taraftarların biraz daha sabretmesi gerektiğini söyledi.

Manchester ve Real bir günde kurulmadı

Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Beckham, "Bu uzun bir yol… Bazen mola vermeniz gerekebilir. Manchester United, Real Madrid, La Liga ve Premier Lig bir günde inşa edilmedi. Takımlar, futbolcular ve kulüpler büyümek için zamana ihtiyaç duyarlar. Bunu başardıklarında da yaşanan zorlu zamanlar hatırlanmaz. Takımımla, kulübümle ve muhteşem taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Sabır erdemdir" ifadelerini kullandı.

Efsane isimden dikkat çeken yorum: Messi Ronaldo’dan daha iyi İngilizlerin efsane futbolcularından olan David Beckham, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki en iyi kim tartışmasına katıldı. Beckham kendi gibi Manchester United ve Real Madrid’de forma giymiş olan Ronaldo’nun, Barcelona’nın yıldız futbolcusu Messi’nin seviyesinde olmadığını söyledi. Arjantinli futbolcunun ayrı bir seviyede olduğunu ifade eden Beckham, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.İngiliz eski futbolcu, ayrıca Messi ve Ronaldo’nun, diğer futbolculardan üst seviyede olduklarını da sözlerine ekledi. Mancini eski futbolcusunu yorumladı: Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede

Beckham Falcao'yu istiyor 2020 yılından itibaren Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek Inter Miami'de başkan David Beckham'ın, ses getirecek bir transfer hazırlığı içinde olduğu belirtildi.MLS'e görkemli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın transfer listesinde James Rodriguez, Falcao ve Mandzukic’in olduğu ifade edildi.İlk tercih MandzukicSantrfor bölgesi için Falcao ve Mandzukic'in arasında tercih yapılacağı ve Hırvat oyuncunun daha önde olduğu aktarıldı. Öte yandan kulübün teknik direktörlüğü için ise Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso isimlerinin öne çıktığı bildirildi.