David Moyes Everton'a geri döndü

Everton, David Moyes'i duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Everton, David Moyes'u derhal geçerli olmak üzere yeni teknik direktörü olarak karşılamaktan mutluluk duymaktadır. David, 2002'den 2013'e kadar Everton'ı 500'den fazla maçta çalıştırmasıyla Premier Lig'in en deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olarak tanınıyor" denildi.