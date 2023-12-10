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Spor

Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech döndü

Galatasaray'da kritik Kopenhag maçı öncesi iki yıldızdan güzel haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech bugünkü idmanda yer aldı.

16:27 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 16:30 - 10/12/2023 Pazar
AA
Ziyech ve Sanchez takımla çalıştı.
Ziyech ve Sanchez takımla çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.


Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanının ardından Kopenhag'a gidecek.





#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Davinson Sanchez
34 dakika önce
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