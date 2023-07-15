Declan Rice Arsenal'da

Arsenal'den yapılan açıklamada, West Ham United'dan ayrılan milli oyuncu Declan Rice ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz medyası, transfer haberinde Arsenal'in West Ham United'a Rice için 122 milyon euro bonservis ücreti ödediği bilgisine yer verdi.

En pahalı İngiliz oyuncu oldu

En pahalı İngiliz oyuncu oldu

Bu bonservis bedelinin ardından Rice, en pahalı İngiliz oyuncu unvanını kazandı. Rekor daha önce Aston Villa’dan Manchester City’e 117.5 milyon Euro’ya transfer olan Jack Grealish'e aitti.