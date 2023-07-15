Declan Rice Arsenal'da

Declan Rice ile uzun vadeli sözleşme imzalandı.
Arsenal'den yapılan açıklamada, West Ham United'dan ayrılan milli oyuncu Declan Rice ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz medyası, transfer haberinde Arsenal'in West Ham United'a Rice için 122 milyon euro bonservis ücreti ödediği bilgisine yer verdi.
Bu bonservis bedelinin ardından Rice, en pahalı İngiliz oyuncu unvanını kazandı. Rekor daha önce Aston Villa’dan Manchester City’e 117.5 milyon Euro’ya transfer olan Jack Grealish'e aitti.
24 yaşındaki oyuncu, West Ham United formasıyla geçen sezon 50 maça çıkarken 5 gol, 4 asist kaydetti.