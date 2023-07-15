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Spor

Declan Rice Arsenal'da

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ı West Ham United'dan 122 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer etti.

16:57 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Declan Rice ile uzun vadeli sözleşme imzalandı.

Declan Rice ile uzun vadeli sözleşme imzalandı.

Arsenal'den yapılan açıklamada, West Ham United'dan ayrılan milli oyuncu Declan Rice ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.


İngiliz medyası, transfer haberinde Arsenal'in West Ham United'a Rice için 122 milyon euro bonservis ücreti ödediği bilgisine yer verdi.


En pahalı İngiliz oyuncu oldu

Bu bonservis bedelinin ardından Rice, en pahalı İngiliz oyuncu unvanını kazandı. Rekor daha önce Aston Villa’dan Manchester City’e 117.5 milyon Euro’ya transfer olan Jack Grealish'e aitti.


24 yaşındaki oyuncu, West Ham United formasıyla geçen sezon 50 maça çıkarken 5 gol, 4 asist kaydetti.


Arsenal, Declan Rice'ı bu video ile duyurdu:


#Arsenal
#Declan Rice
#Transfer
#Premier Lig
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