Lovren Lyon'a döndü

Hırvat milli takımın tecrübeli futbolcusu Lovren, eski takımı Lyon'a döndü.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2 milyon euro
Fransa basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon, Hırvat milli stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Hırvatistan Milli Takımı'nda 78 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fransa temsilcisinden sonra Southampton ile Liverpool'da uzun yıllar kariyerini sürdürmüştü.
- Ligde zirve yarışından uzaklaşan Laurent Blanc yönetimindeki Olimpik Lyon, 17 hafta sonunda 24 puanla 8. sırada yer alıyor.
Muhammed Salah tekniğini masa tenisinde de konuşturdu, Lovren çıldırdı🏓 https://t.co/ppzxt3dHb6
Muhammed Salah tekniğini masa tenisinde de konuşturdu, Lovren çıldırdı🏓 https://t.co/ppzxt3dHb6— SPOR (@yenisafakspor) January 23, 2020