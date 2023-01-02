Spor Lovren Lyona döndü
FUTBOL FUTBOL

Lovren Lyon'a döndü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, eski oyuncusu Dejan Lovren'i tekrar kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dejan Lovren hangi takımda? Hangi takıma transfer oldu?
Dejan Lovren kariyerinde 466 maça çıkarken, 20 gol atıp 15 de asist yaptı.

Hırvat milli takımın tecrübeli futbolcusu Lovren, eski takımı Lyon'a döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2 milyon euro

Fransa basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon, Hırvat milli stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'den Olimpik Lyon'a 2010 yılında transfer olan Lovren, 102 maçta 3 gole imza atmıştı.
Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'den Olimpik Lyon'a 2010 yılında transfer olan Lovren, 102 maçta 3 gole imza atmıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 78 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fransa temsilcisinden sonra Southampton ile Liverpool'da uzun yıllar kariyerini sürdürmüştü.

  • Ligde zirve yarışından uzaklaşan Laurent Blanc yönetimindeki Olimpik Lyon, 17 hafta sonunda 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımında görev alan 33 yaşındaki futbolcu, 6 maçta görev alırken 1 asistle oynadı.
Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımında görev alan 33 yaşındaki futbolcu, 6 maçta görev alırken 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe 2022 yılının en çok puan toplayan takımı oldu
SPOR
Fenerbahçe 2022 yılının en çok puan toplayan takımı oldu

Sivasspor'dan TFF'ye başvuru: Maç tekrar edilsin
SPOR
Sivasspor'dan TFF'ye başvuru: Maç tekrar edilsin

Ronaldo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde
SPOR
Ronaldo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde
Araplar çıldırdı: Bize Messiyi alın

Araplar çıldırdı:
'Bize Messi'yi alın'

Ronaldo'nun transferi ezeli rakip taraftarını kıskandırdı.
Fenerbahçe Antalyaya eksik gidiyor

Fenerbahçe Antalya'ya eksik gidiyor

​Üç isim kadroda yok.
Arjantinli takımla çalıştı

Arjantinli takımla çalıştı

​Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özel yetki verildi

Özel yetki verildi

​Ronaldo'nun sözleşmesindeki madde şaşırttı.
'Maç tekrar edilsin'

'Maç tekrar edilsin'

​Sivasspor'dan kural hatası başvurusu.
Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

Magdeburg macerası sona erdi.
2022'nin zirvesinde

2022'nin zirvesinde

​Fenerbahçe en çok puan toplayan takım oldu.
Bir gün sürecek

Bir gün sürecek

​Pele'nin anma töreni bugün Santos'un stadyumunda başlayacak.
Beş eksik var

Beş eksik var

​Trabzonspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor:
Altı hafta sonra <br>maç verildi

Altı hafta sonra
maç verildi

​Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı
Tüm şartları zorlayacaklar

Tüm şartları zorlayacaklar

​Genç yıldız için 100 milyon euronun üzerinde teklif yapacaklar.
Derbide yok

Derbide yok

​Galatasaray'da sakatlık şoku.
İki oyuncu sınırda

İki oyuncu sınırda

​Fenerbahçe ligde Antalyaspor ile karşılaşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.