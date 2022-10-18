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Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması: Oynama garantisi yok

Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin sözleşmesinde 'forma garantisi' olduğu yönündeki iddiayı yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dele Allinin sözleşmesinde forma garantisi var mı?
Dele Alli, performansı nedeniyle eleştiriliyor.

Beşiktaş, Dele Alli'nin sözleşmesine ilişkin ortaya atılan iddia hakkında bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.
  • Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valerien Ismael'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.
  • Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

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