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Spor Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"
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Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

Haber Merkezi İHA
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi
Demba Ba Başakşehir'in şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştı.

Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Senegalli futbolcu Demba Ba, İngiliz Sky Sports’a açıklamalarda bulundu.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman’la aralarında geçenleri anlatan Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Fenerbahçe maçında kadroda bile yoktum. Çok şaşırmıştım çünkü böyle konuşmamıştık" ifadelerini kullandı.

"Oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var"

Ramazan ayından önce bazı takım arkadaşlarının kendisine oruç tutarsa oynayamayacağı yönünde söylemlerde bulunduğunu fakat emin olmamakla birlikte ayrılışındaki nedenin de bu olduğuna inanmadığını dile getiren Demba Ba, "Dünyada oruç tutup futbol oynayan birçok futbolcu var. Ben kulağıma gelen dedikodulara inanmak istemedim çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular var. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek oynatmayacağını düşündüklerini söylediler. Sahip olduğum isim ve buna duydukları saygı nedeniyle sözleşmemi erken feshetmeye karar verdiler" şeklinde konuştu.

"Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim"

Kariyerinin geri kalanı hakkında da bilgi veren deneyimli futbolcu, "Ben bir futbol aşığıyım ve çok iyi bir noktada kariyerimi bitirmek istiyorum. İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke, tek bölüm veya ligde sıkışıp kalmıyorum. Ne olacağını görmek için bekliyorum. Başka bir ligde, başka bir ülkede de kariyerimi bitirebilirim. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu.

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Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
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Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?
PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.


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Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
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Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

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