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Spor

Demir Ege Tıknaz imzayı attı

Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

16:02 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Samet Aybaba & Demir Ege
Samet Aybaba & Demir Ege

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile sözleşme yeniledi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.


Demir Ege, bu sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı.





#Beşiktaş
#Demir Ege Tıknaz
#Süper Lig
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