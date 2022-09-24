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Beşiktaş Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, altyapıda yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demir Ege Tıknaz kimdir? Beşiktaşla kaç yıllık sözleşme imzaladı?
Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş, futbol akademisinden yetişen genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla imzalanan sözleşmenin ardından genç futbolcuya başarılar dilendi. Ayrıca oyuncuyla kaç yıllık sözleşme imzalandığının bilgisi ise paylaşılmadı.

Öte yandan genç futbolcunun çapraz bağ yırtığı sakatlığının olduğu ve Kasım 2022'ye kadar sahalarda olamayacağı ifade edildi.

Demir Ege Tıknaz kimdir?

Demir Ege Tıknaz, 17 Ağustos 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. 18 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda ve kanat bölgelerinde oynamaktadır. Beşiktaş'ta U16 ve U19 takımlarında oynayan Demir Ege Tıknaz, kariyeri boyunca toplam 30 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve 2114 dakika boyunca siyah-beyazlı formayı terletti.

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