Denizlispor direniyor

Denizlispor'un Zonguldak maçındaki 11'i
3. Lig 4. Grup'ta küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor, play-off hattındaki Zonguldakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
2 Şubat'taki Polatlı 1926 deplasmanından beri kaybetmeyen Denizlispor, bu periyotta 9 puan topladı.
Evindeki son 2 maçı kazanıp, deplasmanda kazanamasa da 3 maçtır puan almayı başaran yeşil-siyahlı ekip, 16 puana ulaştı.
Denizlispor, Zonguldakspor beraberliğine rağmen grupta Büyükçekmece Tepecikspor'un İzmir Çoruhlu FK'yı 4-1 yenmesiyle averajla yine düşme hattına geriledi.
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