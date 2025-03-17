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Denizlispor direniyor

Denizlispor direniyor

14:2817/03/2025, Pazartesi
DHA
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Denizlispor'un Zonguldak maçındaki 11'i
Denizlispor'un Zonguldak maçındaki 11'i

3. Lig 4. Grup'ta küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor, play-off hattındaki Zonguldakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

2 Şubat'taki Polatlı 1926 deplasmanından beri kaybetmeyen Denizlispor, bu periyotta 9 puan topladı.


Evindeki son 2 maçı kazanıp, deplasmanda kazanamasa da 3 maçtır puan almayı başaran yeşil-siyahlı ekip, 16 puana ulaştı.


Denizlispor, Zonguldakspor beraberliğine rağmen grupta Büyükçekmece Tepecikspor'un İzmir Çoruhlu FK'yı 4-1 yenmesiyle averajla yine düşme hattına geriledi.





#3. Lig
#Denizlispor
#Zonguldakspor

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