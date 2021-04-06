Denizlispor'da umutlar tükeniyor

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Bakan Soylu: Hala iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sanıyorlar

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hala bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören bir, iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini sananlar var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır" dedi.