Denver Nuggets Bucks'ı Jokic'in 'triple-double'ıyla yendi!

NBA'de 6 maç yapıldı. Denver Nuggets, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla mağlup etti. Sol bileğindeki sakatlık sebebiyle Nuggets'ın son 5 karşılaşmasını kaçıran Sırp basketbolcu Nikola Jokic, Denver Ball Arena'daki geri dönüş maçında 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 30. "triple-double"ına imza attı. Ev sahibi ekipte Michael Porter, 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bucks'ta ise Brook Lopez, 26 sayı ve 7 ribauntla oynadı. Denver Nuggets, 46 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunurken Milwaukee Bucks, 40 galibiyet ve 32 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.