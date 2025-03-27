Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Denver Nuggets Bucks'ı Jokic'in 'triple-double'ıyla yendi!

Denver Nuggets Bucks'ı Jokic'in 'triple-double'ıyla yendi!

10:5827/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Nikola Jokic maçta 39 sayı kaydetti.
Nikola Jokic maçta 39 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Milwaukee Bucks'ı yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double"ıyla 127-117 yendi.

NBA'de 6 maç yapıldı. Denver Nuggets, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla mağlup etti. Sol bileğindeki sakatlık sebebiyle Nuggets'ın son 5 karşılaşmasını kaçıran Sırp basketbolcu Nikola Jokic, Denver Ball Arena'daki geri dönüş maçında 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 30. "triple-double"ına imza attı. Ev sahibi ekipte Michael Porter, 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Bucks'ta ise Brook Lopez, 26 sayı ve 7 ribauntla oynadı. Denver Nuggets, 46 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunurken Milwaukee Bucks, 40 galibiyet ve 32 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.


Lakers LeBron James'in son saniye basketiyle kazandı


Los Angeles Lakers, tecrübeli yıldızı LeBron James'in son saniye basketiyle Indiana Pacers'ı 120-119 yendi. Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk ekipte Austin Reaves de 24 sayı kaydetti. Pacers'ta Bennedict Mathurin, 23 sayıyla oynarken Tyrese Haliburton, 16 sayı ve 18 asist, Myles Turner da 16 sayı ve 12 ribauntla "double-double"a ulaştı. Los Angeles Lakers, 44 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı 4. sırasında bulunurken Indiana Pacers, 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı 4. sırasında yer alıyor.


Sonuçlar


Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 114-119

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-126

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 119-120

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 86-116

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 127-117

Phoenix Suns-Boston Celtics: 102-132

#Denver Nuggets
#Indiana Pacers
#LeBron James
#Los Angeles Lakers
#Milwaukee Bucks
#NBA
#Nikola Jokic

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? Üniversitelerde bayram tatili süresi 2025