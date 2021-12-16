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Derbi Fırat Aydınus'un

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbi Fırat Aydınusun
Fırat Aydınus

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

17. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

Yarın

  • 20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
  • 16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
  • 19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar

  • 13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
  • 16.00 Göztepe-Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
  • 16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
  • 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Fırat Aydınus


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