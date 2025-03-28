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Derbide hava nasıl olacak? İşte cevabı

Derbide hava nasıl olacak? İşte cevabı

12:4328/03/2025, Cuma
IHA
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Tüpraş Stadyumu
Tüpraş Stadyumu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 13 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda mücadele edecek.


Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler serin bir havada kozlarını paylaşacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe’de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 78 olması bekleniyor.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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