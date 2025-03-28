Derbide hava nasıl olacak? İşte cevabı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda mücadele edecek.

Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler serin bir havada kozlarını paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe’de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 78 olması bekleniyor.