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Spor

Derbiler Okan Buruk'un işi

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, dertlilerde sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 7 derbide 5 galibiyet alırken, sadece 1 kez yenildi.

Haber Merkezi
10:14 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray ligde ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray ligde ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü Beşiktaş ile RAMS Park'ta karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a güveniyor. Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana derbilerde başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 7 derbide 5 galibiyet aldı. Rakipleriyle bir kez berabere kalan Buruk, bir de yenilgi yaşadı.


Trabzonspor ile geçen sezon 2, bu sezon 1 kez karşılaşan başarılı teknik adam; Karadeniz ekibi karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Okan Buruk, rakibini hem içeride hem de dışarıda 3-0'lık skorlarla geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı da geçtiğimiz sezon kendi sahasında 2-1 kazanırken, Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.


Kaybetmeyi sevmiyor

Okan Buruk ayrıca 30 Nisan 2023 tarihinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. En son Beşiktaş'a yenilen Galatasaray o günden sonra 23 maçta yenilmedi. Buruk, sarı kırmızılı takımdaki teknik direktörlük kariyerinde de resmi maçlarda toplam 5 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın başında 57 maç görev yapan genç çalıştırıcı, sahadan sadece 5 kez yenik ayrıldı. 7 de beraberlik alan Buruk, tam 45 galibiyet yaşadı.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Beşiktaş
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