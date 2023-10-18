Derbiler Okan Buruk'un işi

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü Beşiktaş ile RAMS Park'ta karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a güveniyor. Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana derbilerde başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 7 derbide 5 galibiyet aldı. Rakipleriyle bir kez berabere kalan Buruk, bir de yenilgi yaşadı.





Trabzonspor ile geçen sezon 2, bu sezon 1 kez karşılaşan başarılı teknik adam; Karadeniz ekibi karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Okan Buruk, rakibini hem içeride hem de dışarıda 3-0'lık skorlarla geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı da geçtiğimiz sezon kendi sahasında 2-1 kazanırken, Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.





Kaybetmeyi sevmiyor

Okan Buruk ayrıca 30 Nisan 2023 tarihinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. En son Beşiktaş'a yenilen Galatasaray o günden sonra 23 maçta yenilmedi. Buruk, sarı kırmızılı takımdaki teknik direktörlük kariyerinde de resmi maçlarda toplam 5 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın başında 57 maç görev yapan genç çalıştırıcı, sahadan sadece 5 kez yenik ayrıldı. 7 de beraberlik alan Buruk, tam 45 galibiyet yaşadı.















