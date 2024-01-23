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Spor

Derbilerin efendisi Okan Buruk

2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, ezeli rakiplerine karşı büyük bir üstünlük elde etti. Sarı-kırmızılı takımın başında 10 derbi mücadelesine çıkan Buruk, 7 galibiyet gördü. Derbilerde sadece bir kez yenilen tecrübeli çalıştırıcı, adını tarihe yazdırdı.

10:20 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:31 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 21 maçta 54 puan topladı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 21 maçta 54 puan topladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında başarılar elde etmeye, rekorlar kırmaya ve tarihe geçmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın ekibi Galatasaray, son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Bu zaferle birlikte Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 10. derbi maçında 7. galibiyetini aldı.


Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim, yüzde 70 ile Okan Buruk oldu. Başarılı teknik adam, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş karşısında büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor'a karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Buruk, Fenerbahçe karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşayan tecrübeli çalıştırıcı siyah-beyazlı takımı da 2 kez yenmeyi başardı.



Çok atıyor, az yiyor

Galatasaray, derbilerde ezeli rakiplerine karşı önemli bir skor avantajı elde etti. Rakip ağları sık sık sarsan san-kırmızılılar, kendi kalesine ise adeta duvar örüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray'ı 10 derbi mücadelesinde rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde ezeli rakiplerine karşı 2 gol ortalaması yakaladı. Buruk yönetimindeki Aslan, kalesine de adeta duvar ördü. Son 10 derbi karşılaşmasının 5'inde ağlarında gol bile görmedi. Bu maçlarda Galatasaray'ın toplam yediği gol sayısı ise 7 oldu.


Okan Buruk'un derbi karnesi

(2022-23) Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

(2022-23) Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

(2022-23) Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

(2022-23) Galatasaray-Trabzonspor: 2-1

(2022-23) Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

(2022-23) Galatasaray-Fenerbahçe:3-0

(2023-24) Galatasaray-Trabzonspor: 2-0

(2023-24) Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

(2023-24) Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

(2023-24) Trabzonspor-Galatasaray: 1-5







#Galatasaray
#Okan Buruk
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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