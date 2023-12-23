Derbinin en değerlisi Galatasaray'dan

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya’nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 195 milyon euro ve ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 13.5 milyar TL.

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey 22 milyon euroluk değeriyle sahanın en değerli oyuncusu olacak. Boey, Süper Lig’de de piyasa değeri en yüksek futbolcu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Tete’nin ise 20’şer milyon euro değeri bulunuyor. Fenerbahçe’de ise Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski, 20 milyon euro ile takımın en değerli iki futbolcusu konumunda. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Cengiz Ünder’in de 16 milyon euro piyasa değeri var.