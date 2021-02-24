Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
- 26 Şubat Cuma:
- 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar
- 16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
- 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
- 27 Şubat Cumartesi:
- 13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
- 13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
- 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
- 19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
- 28 Şubat Pazar:
- 16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
- 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde👇 pic.twitter.com/anD2nU6r4M
Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde👇 pic.twitter.com/anD2nU6r4M— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 24, 2021