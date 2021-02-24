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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Kemal Uğurlu
Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

  • 26 Şubat Cuma:
  • 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar
  • 16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
  • 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
  • 27 Şubat Cumartesi:
  • 13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
  • 13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
  • 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
  • 19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
  • 28 Şubat Pazar:
  • 16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
  • 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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