Spor Derbinin hakemi belli oldu, Fırat Aydınus da geri döndü
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Derbinin hakemi belli oldu, Fırat Aydınus da geri döndü

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Haber Merkezi AA
Derbinin hakemi belli oldu, Fırat Aydınus da geri döndü
Arda Kardeşler

Süper Lig'in 36. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36. haftada Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde görev alacak.

Yarın

  • 20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
  • 20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi

  • 16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
  • 16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
  • 19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus
  • 19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar

  • 16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
  • 16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
  • 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi

  • 20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor: Mete Kalkavan
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