Derbinin hakemi belli oldu, Fırat Aydınus da geri döndü

Süper Lig'in 36. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36. haftada Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde görev alacak.
Önceki MHK'nın liste dışı bıraktığı Fırat Aydınus, Başakşehir-Galatasaray maçıyla sahalara geri döndü. pic.twitter.com/u1jQyfnYUu
Önceki MHK'nın liste dışı bıraktığı Fırat Aydınus, Başakşehir-Galatasaray maçıyla sahalara geri döndü. pic.twitter.com/u1jQyfnYUu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 5, 2022
Yarın
- 20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
- 20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Mayıs Cumartesi
- 16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
- 16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
- 19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus
- 19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Mayıs Pazar
- 16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
- 16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
- 19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
9 Mayıs Pazartesi
- 20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor: Mete Kalkavan