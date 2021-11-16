Dev maç öncesinde Pereira'nın canını sıkan tablo

Fenerbahçe’de forvet oyuncularının performansı Galatasaray derbisi öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Golle biten hücumda yer alma, kilit pas ve kaleyi bulan şut olmak üzere hücum verisinde ilk 10 içerisinde sarı-lacivertli futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör Vitor Pereira 3. bölgede aktif oyuncuları bulmak için çaba gösteriyor.

Valencia'nın yokluğunda sıkıntı var

Valencia sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Pereira, Serdar Dursun ile Mergim Berisha arasında tercihini yapacak. Serdar, 7 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Berisha ise 6 maçta forma giyerken, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyarken, Fenerbahçe’nin aldığı son 3 yenilgide kadroda olmasına rağmen forma giymemişti. Forvetler arasında en golcü isim olan Valencia’nın ise sadece 2 golü bulunuyor.

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Sınıfta kaldı

Fenerbahçe’nin forvet hattı gol katkısında sınıfta kaldı. Valencia, Serdar Dursun ve Berisha gol katkısında ligde sadece Çaykur Rizespor’un hücum hattını geçebildi. Sarı-lacivertli takımın forvetlerinin 4 golü varken, Çaykur Rizespor’un hücum oyuncularının sadece 3 golü bulunuyor.

Berisha özel hazırlanıyor

Diğer yandan Mergim Berisha derbiye özel olarak hazırlanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, milli arada golcü futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. 23 yaşındaki futbolcu, antrenman sonrası son vuruş ve serbest vuruş çalışmaları yapıyor. Derbide ileri uçta sarı lacivertli takımın gol silahı olması beklenen Berisha, oyun sisteminin değişmesiyle en uçta forma giyecek. Orta saha ve kanat oyuncuları da genç forveti ceza sahasında daha fazla topla buluşturmaya çalışacak. Berisha ayrıca, ceza sahasına yakın noktalardan Fenerbahçe’nin kazanacağı serbest vuruşları da kullanacak.

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