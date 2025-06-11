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Develi’de voleybol coşkusu

Develi’de voleybol coşkusu

11:1211/06/2025, Çarşamba
IHA
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Develi’de voleybol coşkusu
Develi’de voleybol coşkusu

Develi Kaymakamlığı ile Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Develi Kaymakamlığı ile Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 17 takım katıldı. Turnuva boyunca büyük bir heyecan ve centilmence rekabetin yaşandığı müsabakalar son derece renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ise şöyle:

1. Develi Devlet Hastanesi

2. Karacaviran Mahallesi

3. Yeni Mahalle

4. Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu

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