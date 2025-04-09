Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Develigücü’nde hedef Play-Off

Develigücü’nde hedef Play-Off

09:589/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Develigücü’nde hedef Play-Off
Develigücü’nde hedef Play-Off

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü’nün Sportif Direktörü Oktay Kanbolat, kalan 4 maçı kazanıp Play-Off’a yükseleceklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Develigücü’nde Ceyhan 1967spor mağlubiyetinin üzüntüsü hakim. Develigücü Sportif Direktörü Oktay Kanbolat, "Ceyhan deplasmanına galibiyet için gittik. Golü bulduk, iyi de oynadık. Ancak kalemizde gördüğümüz şanssız goller ve son dakikada kaçırdığımız penaltıdan ötürü yenildik. Ancak bunu telafi edecek ve hedefimize gideceğimiz maçlar var. Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı maçlar var. Biz kalan 4 maçımızı kazanırsak Play-Off’a yükselmeyi başaracağız" dedi.

Kalan 4 maçı da kazanmak için hazırlanacaklarının altını çizen Oktay Kanbolat, "Sırasıyla oynayacağımız Şehit Kamil Belediyespor, Gaziantepgücü, Adaletgücü ve Suvermez Kapadokya maçlarını kazandığımız takdirde Play-Off’a yükselmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Develigücü bu hafta sonu sahasında Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil Belediyespor ile karşılaşacak.

#Bölgesel Amatör Lig
#BAL
#Develigücü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ 250 bin konut başvurusu başladı mı?