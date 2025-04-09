Develigücü’nde hedef Play-Off

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Develigücü’nde Ceyhan 1967spor mağlubiyetinin üzüntüsü hakim. Develigücü Sportif Direktörü Oktay Kanbolat, "Ceyhan deplasmanına galibiyet için gittik. Golü bulduk, iyi de oynadık. Ancak kalemizde gördüğümüz şanssız goller ve son dakikada kaçırdığımız penaltıdan ötürü yenildik. Ancak bunu telafi edecek ve hedefimize gideceğimiz maçlar var. Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı maçlar var. Biz kalan 4 maçımızı kazanırsak Play-Off’a yükselmeyi başaracağız" dedi.