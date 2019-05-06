UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Devler Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Haber Merkezi AA
Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, 7 Mayıs Salı günü belli olacak.

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de yapılacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.