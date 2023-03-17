Devler Ligi'nde kuralar çekildi: Erken final

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Real Madrid-Chelsea
Inter-Benfica
Manchester City-Bayern Münih
Milan-Napoli
Milan-Napoli / Inter-Benfica
Manchester City-Bayern Münih / Real Madrid-Chelsea