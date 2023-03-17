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Spor

Devler Ligi'nde kuralar çekildi: Erken final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolu belli oldu. Çeyrek finaldeki Manchester City-Bayern Münih eşleşmesi dikkati çekti.

14:17 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.


Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.


İşte eşleşmeler:

Çeyrek final

Real Madrid-Chelsea


Inter-Benfica


Manchester City-Bayern Münih


Milan-Napoli


Yarı final

Milan-Napoli / Inter-Benfica


Manchester City-Bayern Münih / Real Madrid-Chelsea






#Şampiyonlar Ligi
#UEFA
#Real Madrid
#Chelsea
1 saat önce
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Devler Ligi'nde kuralar çekildi: Erken final
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