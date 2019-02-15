UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Galatasaray, evinde Benfica'ya 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe'nin Zenit'i tek golle geçmesiyle Türkiye'nin puanı 34,4'e yükseldi.

Avrupa kupalarına 5 takımla katılan Türkiye'de Beşiktaş ve Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi gruplarında, Başakşehir ise aynı organizasyonun 3. ön eleme turunda havlu atmıştı.

Hollanda'nın Türkiye'yi yakalama şansı kalmadı

Ülke puanı klasmanında Türkiye'nin en yakın rakibi 30,633 puanla Hollanda.

Avrupa macerasına Türkiye gibi 5 takımla katılan Hollanda'da Ajax dışındaki 4 takım, önceki turlarda elendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen Ajax ise ilk maçta rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Hollanda'nın puanı değişmedi.

Bu çerçevede Ajax, bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanarak Devler Ligi şampiyonu olsa dahi Hollanda'nın Türkiye’yi yakalama şansı kalmadı.

Avusturya'nın şansı yok denecek kadar azaldı

Avrupa’ya 5 takımla katılan ve an itibarıyla Avusturya Wien ve Salzburg'la yoluna devam eden Avusturya, haftaya 30,45 puanla 12. sırada girdi.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Avusturya Wien kendi evinde Inter'e tek golle mağlup oldu ve tur şansını fazlasıyla zora soktu.Bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg da Club Brugge deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

Bu çerçevede Wien, Inter'i deplasmanda yenemediği takdirde, Salzburg kalan tüm maçlarını (8 maç) galibiyetle tamamlayıp Avrupa şampiyonluğunu elde etse bile Avusturya'nın Türkiye'yi geçme şansı kalmayacak.

Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılmaya devam edecek

Statü gereği klasmanda ilk 10 sıradaki ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyor. "Devler Ligi"ni şampiyon bitiren takım, ülkesinde de bu lig için bilet almaya hak kazanırsa, 11. ülkenin şampiyonu da eleme oynamadan gruplara kalıyor.

Böylece klasmanda 10. sıradaki yerini bu sene de koruyan Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermeye devam edecek.

Süper Lig'de bu sezon ve gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak takım, eleme turu oynamadan "Devler Ligi" gruplarına katılacak.

Ülke puanı sıralamasında ilk dört ülkeden 4'er takım , 5 ve 6. ülkeden 3'er takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Klasmanda 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkeler ise birer takımını bu dev arenaya sokmaya hak kazanıyor.

Türk takımlarının bu sezon ülke puanına katkısı

Türk ekiplerinin bu sezon topladığı puanlarda en fazla pay Beşiktaş'a ait.

Avrupa Ligi ön elemelerinde 3 rakibini saf dışı bırakıp gruplara kalan ve bu aşamada turnuvaya veda eden siyah-beyazlı ekip, 9,5 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyerek Avrupa Ligi'ne devam eden Fenerbahçe an itibarıyla 8,5 puanı hanesine yazdırmış durumda. Sarı-lacivertliler, bir galibiyet daha aldığı takdirde Beşiktaş'ın önüne geçecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve gruplarda tek galibiyet alabilen Galatasaray, 7 puanla bu klasmanda 3. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne direkt katılan ancak tek beraberlikle organizasyondan elenen Akhisarspor, 1 puan alırken, aynı turnuvaya 3. ön elemede veda eden Medipol Başakşehir de 0,5 puanda kaldı.