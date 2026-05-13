Dick Advocaat Curaçao'ya geri döndü

Dick Advocaat
Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da teknik direktörlük görevine tekrar Dick Advocaat getirildi.

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fred Rutten'in görevinden ayrılma kararı sonrasında yönetim kurulu, Dick Advocaat'ı Curaçao Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi." denildi.

Curaçao, Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle Curaçao Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti.

Curaçao, yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler'de bulunan küçük ada ülkesi, 2018 Dünya Kupası'ndaki İzlanda rekorunu (yaklaşık 350 bin) geride bıraktı.



