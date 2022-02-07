Diego Costa'dan Fenerbahçe itirafı: Transfer olacak mı?

Gelecek sezon için üst düzey bir teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sol bek ve forvet transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü golcü oyuncu Diego Costa'yı takıma kazandırmak istiyor.

"Menajerler rahatsız ediyor"

Ajansspor'a konuşan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini ve sahte yetki belgeleri düzenlediklerini söyledi. Costa, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe için karar vereceğim"

Zenit ve Krasnodar'dan teklif aldığını belirten Diego Costa, Fenerbahçe ile de görüştüklerini belirtti. Costa, "Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor. Onun işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" dedi.

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Şu anda boşta olan oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro maaş istediği iddia edilmişti.

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