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Diego Costa'dan Fenerbahçe itirafı: Transfer olacak mı?

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takım, dünyaca ünlü golcü oyuncu Diego Costa ile masaya oturdu. 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe için yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costadan Fenerbahçe itirafı: Transfer olacak mı?
Transfermarkt verilerine göre Costa'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Gelecek sezon için üst düzey bir teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sol bek ve forvet transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü golcü oyuncu Diego Costa'yı takıma kazandırmak istiyor.

"Menajerler rahatsız ediyor"

Ajansspor'a konuşan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini ve sahte yetki belgeleri düzenlediklerini söyledi. Costa, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe için karar vereceğim"

Zenit ve Krasnodar'dan teklif aldığını belirten Diego Costa, Fenerbahçe ile de görüştüklerini belirtti. Costa, "Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor. Onun işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" dedi.

  • Şu anda boşta olan oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro maaş istediği iddia edilmişti.

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