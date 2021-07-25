Beşiktaş dünyaca ünlü stoperi Türkiye'ye getiriyor

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadroya katmaya çalışıyor.
Todofichajes'in haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Godin, bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olacak. Yüksek maaşı nedeniyle takımdan ayrılmasına sıcak bakılan 35 yaşındaki oyuncu, bonservisini alarak Cagliari'ye veda edecek.
- 24 Eylül 2020 tarihinde Inter'den bedelsiz bir şekilde transfer edilen Diego Godin, geride bıraktığımız sezon 28 maçta, 1 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Uruguaylı stoperin güncel bonservis değeri 2 milyon euro.