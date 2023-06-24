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Spor

Diego Gomez rest çekti: Galatasaray'a transfer olmak istiyorum

Libertad forması giyen Diego Gomez kariyerinde sıçrama yapmak için Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.

23:29 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Diego bu sezon 6 gole katkıda bulundu

Diego bu sezon 6 gole katkıda bulundu

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak sarı kırmızılılar henüz resmi bir transfer açıklamadı.

''Galatasaray'a gitmek istiyorum''

Paraguay liginde Libertad forması giyen Diego Gomez, Galatasaray ile anılıyor. Ülkenin gazetelerinden ABC Color, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi. Habere göre Paraguaylı oyuncu kariyerinde sıçrama yaşamak için sarı kırmızılılara imza atmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta oynayan Diego Gomez, 4 gol atarken 2 asist yaptı. Paraguay A Milli Takımı'na da seçilen Gomez profesyonel futbol kariyerinde 48 maç oynadı.



#Diego Gomez
#Galatasaray
#transfer
36 dakika önce
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