Diego Ribas veda etti: 10 numaralı formasını yeni sahibine teslim etti

Flamengo'nun yıldızı Diego Ribas, Brezilya Serie A'da Avai ile oynanan maçta futbol kariyerini sonlandırdı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 57. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.
Flamengo taraftarları oyundan çıkan Diego'yu ayakta alkışladı. Takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan yıldız futbolcu duygusal anlar yaşadı.
Diego Ribas, oyundan çıkarken 10 numaralı formasını Flamengo'da şu an 9 numarayı terleten Gabigol'e teslim etti.Diego kariyerinde Flamengo dışında Santos, Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atetico Madrid ve Fenerbahçe formalarını giymişti.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Diego Ribas, futbola veda etti.pic.twitter.com/iFzSyqjxmM
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Diego Ribas, futbola veda etti.pic.twitter.com/iFzSyqjxmM— SPOR (@yenisafakspor) November 13, 2022