Spor Diego Ribas veda etti 10 numaralı formasını yeni sahibine teslim etti
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Diego Ribas veda etti: 10 numaralı formasını yeni sahibine teslim etti

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, 37 yaşında futbolu bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Ribas futbolu bıraktı mı?
Diego Ribas, Gabigol'e jest yaptı.

Flamengo'nun yıldızı Diego Ribas, Brezilya Serie A'da Avai ile oynanan maçta futbol kariyerini sonlandırdı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 57. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.

Flamengo taraftarları oyundan çıkan Diego'yu ayakta alkışladı. Takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan yıldız futbolcu duygusal anlar yaşadı.

Diego Ribas, oyundan çıkarken 10 numaralı formasını Flamengo'da şu an 9 numarayı terleten Gabigol'e teslim etti.

Diego kariyerinde Flamengo dışında Santos, Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atetico Madrid ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

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