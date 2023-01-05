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Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması: Diğer maçların kayıtları paylaşılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerden gelen "VAR kayıtları açıklansın" çağrısına cevap verdi. Her hatadan sonra kayıtların açıklanması beklentisine karşı çıkan Büyükekşi, "Sadece bir defaya mahsustu. Çocuk oyuncağı değil bu" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Diğer maçların VAR kayıtları açıklanacak mı?
Mehmet Büyükekşi, daha önce VAR odasının kapılarını basın mensuplarına açmıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konuştu.

İki maçta da yapılan hakem hatalarının bariz olduğunu belirten Büyükekşi, kulüplerden gelen "Bütün maçlardaki VAR kayırları açıklansın" talebine ise kapıyı kapattı.

Hürriyet'e konuşan Mehmet Büyükekşi'nin sorulara verdiği cevaplar şöyle:

VAR kayıtlarını bir defaya mahsus mu açıkladınız?

  • "Evet, sadece bir defaya mahsustu."

Bundan böyle kulüpler her hatalı karardan sonra kayıtların açıklanmasını istemeyecek mi?

  • "Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100’ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. 7 yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı.

Bu maçı özel kılan bu hatalar mıydı?

  • "Hayır sadece bu değil. İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var o ayrı."

Tamam her maç sonrası açıklanmayacak. Ama diyelim ki, tıpkı Sivas-G.Saray maçına benzer bir maç oldu. O zaman yine yayınlayacak mısınız?

  • "Aynı konsensüs sağlanırsa... Ama bu aynı zamanda FIFA ve UEFA’ya da bağlı."

İzin mi alacaksınız?

  • "Biliyorsunuz, Hollanda ve İngiltere’de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu."

Siz yayınlarken izin aldınız mı FIFA ve UEFA’dan?

  • "Hayır, almadık. Ama bakın bu kültürün artık değişmesi lazım. Her maçtan sonra hakem konuşmayı bırakmalıyız. Bakın Fenerbahçe maçından sonra Nuri Şahin çok doğru bir hareket yaptı. Hakemin üzerine yürümek isteyen oyuncularının önüne geçti. Kulüpler hakemler kadar, futbolcularının ve teknik adamlarının da hatalarına baksınlar. Biz herkese eşit davranıyoruz. Hiç merak etmesinler."

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