Dikran Gülmezgil: Hedefimiz Avrupa'da başarı

Galatasaray, geride kalan sezonda şampiyonluğa ulaşırken kamuoyunun bildiği aktörler kadar adı pek fazla anılmayan ancak emeği yadsınamayacak isimler de bu başarıda payı olan en büyük mimarlar arasında yer alıyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden Dikran Gülmezgil olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızlı kulüpte, Galatasaray Adası, kadın basketbol, atletizmden ve judodan aktif görev alan Gülmezgil, gerekli olan her konuda elini taşın altına sokmaktan çekinmiyor. Yorucu bir sezonun ardından soluklanma fırsatı bile bulamadan yeni sezonun çalışmalarına başlayan Gülmezgil, bize de vakit ayırarak merak edilen konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





"Mauro Icardi burada mutlu"





Gülmezgil, Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralık olarak gelen, kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ve gelecek sezon da takımda yer alıp almayacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi konusunu değerlendirdi. Gülmezgil, "Icardi konusunda da başkanımızın ifade ettiği gibi Galatasaray yönetimi olarak kalması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Burada çok mutlu ve Galatasaray'ı çok seviyor. Bunlar bu transfer için en büyük artılarımız. Öte yandan işin ekonomik boyutu ve Arabistan gerçeği de hemen yani başımızda duruyor. Kolay bir iş değil elbette ama yönetim olarak her şeyi deneyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.





"Eksiklerimizi gidereceğiz"





Yeni sezon için takıma yapılacak takviyelerin, ön eleme maçlarına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili olarak da görüşlerini açıklayan Gülmezgil, "Futbolda transfer konusunda hem Başkanımız Dursun Özbek hem de Erden Bey (Timur) gerekli açıklamaları süreç ancak bu sezon yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi ön elemesi temmuz ayının sonunda oynanacağı için bazı eksiklerimizi giderme zorunluluğumuz var. Bunu her ikisi de zaten ifade ettiler. Transfer elbette meşakkatli bir alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönüp orada ülkemiz adına iyi işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.





"Buruk kendini ispatlamış bir hoca"





Dikran Gülmezgil, teknik direktör Okan Buruk için, "Okan Hoca Galatasaray'ın içinden çıkmış, bu camianın çok önemli bir değeri. Ancak Galatasaray teknik direktörü olmadan önce de rüştünü ispat etmiş bir teknik adam. Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğunu, Akhisar ile de Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanmış bir hoca. İlk senesinde de Galatasaray ile Süper Lig şampiyonu olarak çok başarılı bir sezon geçirdi. Artık hep beraber hedefimiz Avrupa'da başarılı olmak" şeklinde konuştu.





"Yönetimde rahatsızlık olmaz"





Şampiyon olunca yalnızca Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sportif AS Başkanvekili Erden Timur'un ismi geçti bu yönetimde rahatsızlık oluşturdu mu?





"Sadece benim değil hiçbir yönetici arkadaşımın bu durumdan herhangi bir rahatsızlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepimizin görev ve yetkileri en başta belirlendi. Sevgili Erden Timur, Sportif A.Ş'de Başkanvekili olarak görev yapıyor ve futbolun başındaki operasyondan o sorumlu. Bu demek değil ki bizler futbolla hiç ilgilenmiyoruz. Sezon boyunca sık sık yönetim kurulu olarak Florya'da takımımızın yanında olmaya ve onları yalnız bırakmamaya çalıştık. Ayrıca çok demokrat bir yönetim kuruluna sahibiz ve herkes özgürce fikirlerini paylaşıyor. Bizim görevlerimizden biri de hangi branş olursa olsun sorumlu yöneticimize görevinde destek olmak."





"Her branşta daha iyi takımlar olacak"





Bu şampiyonluğun gizli ve en büyük destekçilerinden biri olduğunuzu biliyorum. Peki bunu taraftar neden bilmiyor?





"Yönetim kurulunda olan her birimizin görevi zaten Galatasaray'ın bütün branşlarda başarılı olması için çalışmak. Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün branşlarda şampiyon olmak için yarıştık. Bunu futbolda başardık. Kadın basketbolda da Avrupa Kupası finali oynadık ama bu sefer kazanamadık. Gelecek sezon bütün branşlar için söylüyorum çok daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Her branşta daha iyi takımlar kurmak için elimizden geleni yapacağız."





"Herkes kafasına göre yıldız eklesin"





Fenerbahçe kupa törenine tescillenmemiş forma ile çıktı. Bu konuda TFF'ye sevk edildiler. Sizce istedikleri 5yıldızı alabilecekler mi?





"Fenerbahçe'nin bu konudaki muhatabı biz değiliz, Türkiye Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonunun da ilgili talimatları çok açık. O zaman herkes kafasına göre formasına yıldız eklesin. Federasyonun gerekli cevabı vereceğini düşünüyorum."





"Projeler ekonomik özgürlük için"





Galatasaray ekonomik özgürlüğü ne zaman sağlayabilecek?





"En büyük hedefimiz Galatasaray'ın ekonomik özgürlüğünü ve sürdürülebilirliğini tesis etmek. Bu yüzden aynı anda bir çok projeyi bir arada götürüyoruz. Kemerburgaz, Florya, Riva, Mecidiyeköy... Bizden sonraki nesillere gönül rahatlığıyla bu emaneti teslim etmek için bu bizim vazgeçilmezimiz. Bunun için de yönetimimiz orta vadeli bir süreç öngörüyor. Görevden ayrılsak dahi bizden sonra gelecek yönetimler sürece devam edip ekonomik bağımsızlığı kazandıracak."





"Genel kurul bize güveniyor"





Son tüzük tadili genel kurulu olağanüstü bir çoğunlukta ve hızlıca bitmesinin nedeni nedir? Genel kurul üyeleri tatil zamanı neden bu kadar ilgiliydi?





"Son tüzük genel kurulunda da bunun bir örneğini yaşadık. Galatasaray'da herhalde en hızlı biten genel kurul gerçekleşti. Bu durum üyelerin bize olan güvenini gösteriyor. Biz de yönetim olarak bu güvene layık olmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz."











