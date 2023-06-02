|
Spor

Dimitrios Kourbelis İstanbul'da

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

10:20 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dimitrios Kourbelis havalimanında görüntülendi.

Dimitrios Kourbelis havalimanında görüntülendi.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştiriyor.


Bordo-mavililer, bonservisi elinde olan ve son olarak Yunansitan'da Panathinaikos forması giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.


29 yaşındaki orta saha oyuncusunu İstanbul'a getiren Trabzonspor, sağlık kontrollerinin ardından Kourbelis ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


Ön libero bölgesinin dışında stoperde de görev yapabilen Dimitrios Kourbelis, Panathinaikos'da toplam 174 maça çıktı. Yunan futbolcu bu maçlarda 8 gol atıp 10 da asist kaydetti.




#Trabzonspor
#Dimitrios Kourbelis
#Panathinaikos
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Formula 1’de sıra İspanya Grand Prix’sinde