Dimitrios Kourbelis İstanbul'da

Dimitrios Kourbelis havalimanında görüntülendi.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştiriyor.
Bordo-mavililer, bonservisi elinde olan ve son olarak Yunansitan'da Panathinaikos forması giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunu İstanbul'a getiren Trabzonspor, sağlık kontrollerinin ardından Kourbelis ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ön libero bölgesinin dışında stoperde de görev yapabilen Dimitrios Kourbelis, Panathinaikos'da toplam 174 maça çıktı. Yunan futbolcu bu maçlarda 8 gol atıp 10 da asist kaydetti.