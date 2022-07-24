Djaniny 2 yıl daha Trabzonspor'da

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Turist Kapalıçarşı’ya uğramadan gitmiyor

Türkiye’nin en önemli turistik mekanlarından biri olan Kapalıçarşı’da işler yolunda. Eski hareketli günlerine kavuşan Kapalıçarşı, haziran ayında 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı. 6 aylık ziyaretçi sayısı 18 milyonu aştı. Kuyumcu, lokumcu, halıcı, derici ve hediyelik eşya satıcısını bir arada bulan turistler, tarihi mekan Kapalıçarşı’ya uğramadan İstanbul’dan ayrılmıyor.