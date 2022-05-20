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Djaniny: "Tarih yazdık"

Bordo-mavili takımda futbol kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Djaniny Semedo, “Trabzonspor’a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Burada şampiyon olursak ‘ne olur’ diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Djaniny: Tarih yazdık
Djaniny'nin şampiyonluk kupasıyla pozu

2020 yılında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli Cidde’den transfer edilen ve gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny Semedo, Trabzonspor’da yaşadığı şampiyonluk sevincini ve şampiyonluğa giden yolda yaşananları anlattı.

"Kolay olmadı"

Sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen Djaniny, Trabzonspor’un bu sezon şampiyonlukla sonuçlanan başarı hikayesini, “Sözlerime sezon öncesi kampından başlamak istiyorum. Çünkü sezon öncesi kampına gittiğimizde hocamızla yaptığımız görüşmelerde, hocamız bize ‘bir görevimiz var’ demişti. Görevimiz de şampiyon olmaktı ve bunun için çok çalışmalıydık. İnanın biz çok çalıştık. Bütün arkadaşlarımla beraber gereken ne varsa her şeyi yapmaya çalıştık. Çok zor durumlardan geçtik, asla kolay olmadı. Hiçbir şampiyonluk kolay olmaz zaten ama biz bunu yapabileceğimizin farkındaydık ve böyle bir görevimiz vardı açıkçası. Çünkü öz güvenle sahaya çıktığınızda sonuçlar iyi gittiğinde, işler biraz istediğiniz gibi gitmeye başladığında daha da güçleniyorsunuz. Kolay olmadı aslında ama bugün bunu kutlayabiliyorsak geçmişteki çalışmalarımız, terlemelerimiz sayesinde oldu” sözleriyle anlattı.

"İnsanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim"

Meksika takımı Santos Laguna’da iki kez şampiyonluğun ardından Trabzonspor’da yıllar sonra aynı mutluluğu yaşayan Djaniny, hem yaşadığı hem de şahit olduğu şampiyonluk sevinci için, “Burada farklı kültürlerden bahsediyoruz. Meksika’da iki şampiyonluk yaşadım. Şimdi de Trabzonspor’da yaşadığım bir şampiyonluk var. Bunlar tamamen farklı kültürler ve farklı ortamlar. Trabzonspor’a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Çünkü bazı şeyleri ancak gördüğünüzde, tecrübe ettiğinizde anlayabiliyorsunuz. Sahaya giren insanların hatta maç bitmeden sahaya giren insanların bütün amacının Trabzonspor’u şampiyon görmek, bu şampiyonluğu ne kadar beklediklerini göstermek olduğunu düşünüyorum. İnsanlar o kadar heyecanla birlikte maçın bittiğini düşünüp bir anda sahaya girip şampiyon olduğumuzu düşündüler. Çünkü o kadar heyecanlılar ve bunu o kadar bekliyorlardı ki... Bize de bu duyguları onlara yaşatabilmek inanılmaz bir mutluluk veriyor” dedi.

"Milli takımlarda bile kutlayabiliriz"

Şampiyonlukla birlikte yaşanan mutluluğu anlatacak doğru kelimenin bile bulunamadığını söyleyen Djaniny, “Ben tarih yazdığımızı düşünüyorum. Her şampiyonluk zordur ama bu sezonki şampiyonluğun, büyük bir tarihle beraber yazıldığını düşünüyorum. Buraya gelmeden önce tabii ki tahmin ettiğim şeyler vardı. Burada şampiyon olursak ‘ne olur’ diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı. Ben de bu tarihin bir parçası olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Çünkü böyle bir mutluluğu tarif edebilmek çok kolay değil. İnanın kelimeleri bulmak bile, bu duyguyu anlatacak doğru kelimenin bile bulunamadığını düşünüyorum. İnanılmaz bir mutluluk. Şimdi hepimiz tatile gidiyoruz. Belki de hepimiz milli takımlara gideceğiz ama gittiğimiz tatilde ve milli takımlarda bile bunu kutlayabiliriz. Çünkü gerçekten büyük bir tarih bu” diye konuştu.

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