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Spor

Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi: Başakşehir maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, İstanbul’a geldi ve maç kadrosuna dahil edildi.

16:54 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:54 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Djiku, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.
Djiku, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.

Detaylar geliyor...

#Fenerbahçe
#Aleksander Djiku
#Başakşehir
14 dakika önce
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