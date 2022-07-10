Doğukan Sinik'e izin çıktı

Spor

Josef de Souza'dan Galatasaray itirafı: Böyle bir ihtimal asla olamaz

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, kampta açıklamalarda bulundu. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız, ileriki yıllarda Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde cevabının ne olacağıyla ilgili, "Tüm takımlara saygı duyuyorum ama bundan sonra böyle bir ihtimal asla olamaz" ifadelerini kullandı.