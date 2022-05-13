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Domagoj Vida takıma döndü

Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Domagoj Vida, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Domagoj Vida takıma döndü
Domagoj Vida idmanda görüntülendi.

Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Domagoj Vida, takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 18.15’te özel uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

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