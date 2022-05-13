Domagoj Vida takıma döndü

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DHKP-C üyeleri CHP'li belediyelerin örgüte desteğini tek tek anlattı: Para da verdiler otobüs de tahsis ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda ifadesi alınan bazı şüpheliler, İstanbul'daki CHP'li Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden yardım aldıklarını itiraf etti. Eylemlerde kullanılan molotof kokteylerinin, araç yakıtlarının parasının ve aşevlerinden yemeklerin Ataşehir Belediyesi tarafından sağlandığı, gençlik kampları için otobüslerin Sarıyer Belediyesi tarafından tahsis edildiği ve örgüt elemanlarına Şişli Belediyesi'nden ramazan kolisi verildiği ortaya çıktı.