Spor Domenec Torrent "Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda"
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Domenec Torrent: "Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda"

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Domenec Torrent maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent: Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda
Domenec Torrent

Galatasaray teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı, hayatında ilk defa kadroda bu kadar çok oyuncuyla karşılaştığını ifade etti.

"Her seferinde 10 tanesi dışarıda kalacaktı"

"Konyaspor'un son Alanyaspor maçını özellikle inceledik. Adil bir sonuç olmamış. Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım. Bence büyük bir maç olabilir, sadece 2 maç kazandık, daha fazlası değil. Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda. 18'ini seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, her seferinde 10 tanesi dışarıda kalacaktı. Arda'nın kas ağrısı var, onun dışında herkes sağlıklı. Oyuncularımızın çoğunluğu listede olmayı hak ediyordu ama bu imkansız. Bu kadar çok oyuncunun bir kadroda yer alması hem antrenör hem de oyuncular için iyi değil."

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