Dominguez Fenerbahçe'den süre istedi

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve transferi için büyük çaba gösterdiği Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez düşünmek için süre istedi.





Sarı-lacivertlilerin, Dominguez'in temsilcisiyle komisyon ücreti ve imza için anlaşmaya vardığı ancak Arjantinli orta saha oyuncusunun karar vermek için acele etmek istemediği, Fenerbahçe'den süre istediği belirtildi.





Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen, Milan ile Roma'nın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcunun bugün Fenerbahçe'ye cevabını ileteceği öğrenildi.





Dominguez'in kararını vermesini bekleyen sarı-lacivertliler bonuslar dahil Bologna Kulübü'ne 12 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Dominguez'e de yıllık 2.7 milyon Euro'dan 2027 yılına kadar sürecek sözleşme teklif etti.















