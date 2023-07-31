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Spor

Dominguez Fenerbahçe'den süre istedi

Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusunun temsilcisi ile komisyon ve imza için yıllık 2.7 milyon euroya anlaşmaya vardı. Acele etmek istemediğini söyleyen Dominguez karar vermek için süre talep etti.

09:12 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nicolas Dominguez'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Nicolas Dominguez'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve transferi için büyük çaba gösterdiği Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez düşünmek için süre istedi.


Sarı-lacivertlilerin, Dominguez'in temsilcisiyle komisyon ücreti ve imza için anlaşmaya vardığı ancak Arjantinli orta saha oyuncusunun karar vermek için acele etmek istemediği, Fenerbahçe'den süre istediği belirtildi.


Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen, Milan ile Roma'nın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcunun bugün Fenerbahçe'ye cevabını ileteceği öğrenildi.


Dominguez'in kararını vermesini bekleyen sarı-lacivertliler bonuslar dahil Bologna Kulübü'ne 12 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Dominguez'e de yıllık 2.7 milyon Euro'dan 2027 yılına kadar sürecek sözleşme teklif etti.





#Fenerbahçe
#Nicolas Dominguez
#Bologna
1 saat önce
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